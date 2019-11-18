شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى رابع جولات نهائيات دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
فيما تشهد الجولة المقبلة لقاءات بين كلا من ، القناة مع طلائع الجيش وسبورتنج مع طنطا والطيران مع هليوبوليس وسموحة مع الشمس و الزمالك مع بتروجت والأهلى مع الإتحاد السكندرى .
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