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مواجهات قوية فى رابع جولات نهائيات دورى رجال الطائرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام على مدار اليوم الأثنين ، مواجهات قوية فى إطار الجولة الرابعة بالدور النهائى بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى  2019 /2020 .

 

تشهد هذه الجولة مواجهات بين كلا من ، طلائع الجيش مع الإتحاد السكندرى و بتروجت مع الأهلى والشمس مع الزمالك و الطيران مع سموحة و طنطا مع هليوبوليس و القناة مع سبورتنج .

 

فيما تشهد الجولة المقبلة لقاءات بين كلا من ، القناة مع طلائع الجيش وسبورتنج مع طنطا والطيران مع هليوبوليس وسموحة مع الشمس و الزمالك مع بتروجت والأهلى مع الإتحاد السكندرى .

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