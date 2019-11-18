شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يوافق على تقديم مباراة المحرق البحرينى بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق عبد الجليل أمام مدير الكرة لفريق الاتحاد السكندرى على طلب نظيرة المحرق البحرينى بتأجيل مباراة الفريقين في إياب دور الـ16 لكأس محمد السادس (البطولة العربية).

وطالب مسئولى فريق المحرق البحرينى تقديم موعد المباراة 48 ساعة حيث تقام يوم 24 من الشهر الجارى بدلا من 26 وطالب مسئولى الاتحاد السكندرى خطاب رسمى عن التأجيل من قبل المسئولين فى الاتحاد العربى لكرة القدم .

Advertisements

ويغادر الفريق متجهًا إلى مملكة البحرين يوم 21 نوفمبر الجاري، ليقيم معسكرًا حتى موعد اللقاء المقرر يوم الثلاثاء 26 نوفمبر، ومن ثم العودة إلى مدينة الإسكندرية في اليوم التالي، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي، في الدوري العام، يوم 30 من الشهر الجاري.