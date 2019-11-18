شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة النصر تجمع «الذهبيين» بمنزل الحلافي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - مسعد العضياني (الرياض)قررت إدارة نادي النصر برئاسة الدكتور صفوان السويكت إقامة اجتماع الأعضاء الذهبيين بعد غدٍ الأربعاء في منزل المشرف العام لكرة القدم عبدالرحمن الحلافي بعد صلاة العشاء، وستتم مناقشة جميع الأمور التي تهم الشأن النصراوي وأوضاع الفريق الأول لكرة القدم.
يذكر أن آخر اجتماع للأعضاء الشرفيين كان في عهد إدارة رئيس النادي السابق الأمير فيصل بن تركي قبل نحو سنتين.
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