شكرا لقرائتكم خبر عن رينارد يعتمد تشكيلة «الأخضر» لودية باراغواي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

ينهي مدرب المنتخب السعودي رينارد تحضيراته الفنية للمباراة الودية أمام منتخب باراجواي غدا (الثلاثاء) الساعة 7:30 مساء، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في ختام مباريات الأخضر ضمن أيام الفيفا. وسيجري مدرب منتخبنا الوطني رينارد مناورة كروية سيعتمد من خلالها النهج الفني والعناصرالأساسية التي سيخوض بها اللقاء الودي. وكان المدافع عبدالله مادو شارك في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة في مباراة أوزباكستان التي كسبها الصقور الخضر 2/3، وانتزعوا صدارة المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأسي العالم 2022، وأمم آسيا 2023.

هذا وكان مدرب الأخضر رينارد استدعى 7 لاعبين للتواجد في التدريبات عوضا عن لاعبي الهلال الذين تم استبعادهم بسبب مشاركتهم مع ممثل الوطن فريق الهلال أمام فريق أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا يوم الأحد القادم على ملعب سايتاما في اليابان.