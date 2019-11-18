شكرا لقرائتكم خبر عن مصير تأجيل الدوري يحسم.. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

يُنتظر أن يحسم اليوم (الإثنين) ملف مشاركة المنتخب السعودي في كأس الخليج العربي الرابعة والعشرين التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يعقد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، ورئيس رابطة دوري المحترفين مسلي آل معمر، اجتماعاً بحضور رؤساء وممثلي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ويأتي هذا الاجتماع بعد أن سجل اتحاد الكرة الرأي الفني لمدرب الأخضر إيرفي رينارد حول مشاركته في البطولة الخليجية ومدى حاجته لبعض الأسماء المهمة في المنتخب الوطني.

في الوقت الذي أنهت لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين دراسة كافة الاحتمالات التي من الممكن أن تتركها مشاركة الأخضر الخليجية، من حيث تأجيل الجولتين 11 و12 من الدوري.

وأكد مصدر لـ "الخليج 365" أن رغبة المدرب رينارد تكون في الاستعانة بعدد من لاعبي الصف الثاني للمنتخب مع الزج ببعض الأسماء المهمة، بحيث لا يكون هناك تأثير كبير على الأندية في حال تم إقرار عدم تأجيل جولات الدوري. وأشار المصدر ذاته إلى أن لجنة المسابقات تميل إلى توقيع محضر في نهاية اجتماع اليوم (الإثنين) يؤكد المصادقة على أي قرار يصدر حتى لا يكون هناك أي أصوات جرّاء التأجيل أو الاستمرار.