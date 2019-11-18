شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ اتحاد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض) ـ تأسست اللجنة البارالمبية ـ تأسست اللجنة البارالمبية السعودية عام ١٩٩٢ وأضيفت لها الرياضة النسائية في نهاية عام ٢٠١٨ ـ عدد اللاعبات بالاتحاد ١٥ ـ شاركت اللجنة البارالمبية السعودية في 5 بطولات عام ٢٠١٩، وهي: 1- بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى. Advertisements 2- ملتقى تونس الدولي لألعاب القوى. 3- دورة ألعاب غرب آسيا. 4- دورة رياضة المرأة الخليجية بالكويت. 5- بطولة العالم لألعاب القوى في دبي. عدد الميداليات التي حصلت عليها اللاعبات: ميدالية برونزية في ملتقى تونس، وميدالية فضية، وميدالية برونزية في دورة ألعاب غرب آسيا، وميداليتان برونزيتين في دورة المرأة الخليجية بالكويت. البطولات التحضيرية لأوليمبياد طوكيو.



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