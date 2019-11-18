اخبار الرياضه

سيرة وإنجازات

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جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

هالة الحمراني

(مدربة ملاكمة)

مؤسسة نادي flamBOxing لتعليم الملاكمة بجدة 2003

بكالوريوس في العلوم البيئية بأمريكا

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أول ملاكمة سعودية

حصلت على الحزام الأسود

تعلمت الكيك بوكسينغ والملاكمة التايلندية

مارست رياضة الجيوجيتسو اليابانية


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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