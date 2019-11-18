شكرا لقرائتكم خبر عن حياة رياضية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض) سارة السالمي سارة السالمي لاعبة المبارزة 2005 * المؤهل العلمي: طالبة بمتوسطة الشفاء العدوية للموهوبات. * البطولات التي شاركت بها: ١- بطولة الجولات السعودية الأولى والثانية والثالثة. ٢- الدورة السادسة لألعاب المرأة الخليجية. * الإنجازات: ١- المركز الثاني في الجولة السعودية الأولى. ٢- المركز الثالث في الجولة السعودية الثانية. Advertisements ٣- المركز الأول في الجولة السعودية الثالثة. ٤- توجت بطلة المملكة في سلاح الشيش والمصنفة أولى في أول موسم للمبارزة النسائية السعودية ٢٠١٩. * طموحي: أن أتفوق في دراستي وألتحق بجامعة هارفارد وأن أحقق أهدافي الرياضية. * برنامجي اليومي: الاستيقاظ فجرا وأداء الصلاة والذهاب للمدرسة، وبعد العودة من المدرسة أغفو لساعة، ثم أبدأ في مذاكرة دروسي، والتدريب مساء مع والدي وإخوتي، وأحرص دائماً على النوم مبكراً. *الإنجازات: المركز الثاني في الجولة السعودية الأولى. المركز الثالث في الجولة السعودية الثانية. المركز الأول في الجولة السعودية الثالثة. توجت بطلة المملكة في سلاح الشيش.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حياة رياضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.