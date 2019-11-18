رازفان يرسم خطة كأس آسيا من «سايتاما»

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) بدأ مدرب فريق الهلال رازفان تحضيراته الفنية لمواجهة فريق أوراوا الياباني ضمن إياب نهائي كأس آسيا 2019 الذي سيقام على ملعب سايتاما يوم الأحد القادم، في الساعة (1:00) ظهراً، وكانت بعثة الزعيم وصلت إلى العاصمة اليابانية طوكيو فجر اليوم (الإثنين) على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي، وذلك لإقامة معسكر تحضيري قبل مباراة إياب النهائي الآسيوي، هذا وحدد الجهازان الإداري والفني للفريق الهلالي البرنامج التدريبي الذي سينطلق بمعسكر إعدادي في العاصمة (طوكيو) لمدة 4 أيام يتخلله تمارين لياقية وفنية، على أن تتوجه بعثة الزعيم من طوكيو إلى مدينة (سايتاما) التي سيقيم فيها الفريق الكروي وسيختتم تجهيزاته الفنية بحصتين تدريبيتين يومي الجمعة والسبت القادمين، قبل خوض المباراة النهائية يوم الأحد القادم، على ذات الصعيد عكف المدرب رازفان على متابعة فريق أوراوا الياباني خلال الأيام الماضية بشكل دقيق من أجل التحضير فنياً لمواجهة إياب نهائي دوري أبطال آسيا، بهدف التعرف على كل ما يخص الفريق الياباني قبل المباراة المرتقبة.

بدأ مدرب فريق الهلال رازفان تحضيراته الفنية لمواجهة فريق أوراوا الياباني ضمن إياب نهائي كأس آسيا 2019 الذي سيقام على ملعب سايتاما يوم الأحد القادم، في الساعة (1:00) ظهراً، وكانت بعثة الزعيم وصلت إلى العاصمة اليابانية طوكيو فجر اليوم (الإثنين) على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي، وذلك لإقامة معسكر تحضيري قبل مباراة إياب النهائي الآسيوي، هذا وحدد الجهازان الإداري والفني للفريق الهلالي البرنامج التدريبي الذي سينطلق بمعسكر إعدادي في العاصمة (طوكيو) لمدة 4 أيام يتخلله تمارين لياقية وفنية، على أن تتوجه بعثة الزعيم من طوكيو إلى مدينة (سايتاما) التي سيقيم فيها الفريق الكروي وسيختتم تجهيزاته الفنية بحصتين تدريبيتين يومي الجمعة والسبت القادمين، قبل خوض المباراة النهائية يوم الأحد القادم، على ذات الصعيد عكف المدرب رازفان على متابعة فريق أوراوا الياباني خلال الأيام الماضية بشكل دقيق من أجل التحضير فنياً لمواجهة إياب نهائي دوري أبطال آسيا، بهدف التعرف على كل ما يخص الفريق الياباني قبل المباراة المرتقبة.

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