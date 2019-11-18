شكرا لقرائتكم خبر عن يد الوحدة تخسر «الآسيوية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة)

خسر فريق الوحدة لكرة اليد ظهر أمس كأس بطولة آسيا 22 لكرة اليد أمام نظيرهم العربي القطري بـ21 مقابل 19 بعد أن قدموا مستوى رائعا، كان لهم التسيد والتقدم في معظم فترات شوطي المباراة فلم يكن فريق الفرسان مجرد فريق طرف في النهائي، بل كان ندا قويا لنظيره العربي وكان يستحق الخروج منتصرا وعائدا بالكأس الآسيوية.

هذا واتفق غالبية الشارع الرياضي السعودي بأن الفرسان كانوا خير من مثل الوطن في هذا المحفل القاري، وأن الجماهير الوحداوية أخذت عهدا على عاتقها بأن تستقبل لاعبيها استقبال الأبطال الذين حرصوا على تحقيق اللقب الآسيوي، وقدموا في مواجهة النهائي مستوى مشرفا رغم فقدان الكأس القارية، إذ أكد كل من محمد عشي، وعبدالرزاق محبوب، وفيصل الحازمي، وهشام الحتيرشي، وأحمد الغامدي، أن فريقهم كان يقدم أفضل المستويات من مواجهة لأخرى، وكان الأحق بخطف كأس آسيا، فقد كان نديا قويا لكل منافسيه وسوف نستقبل فريقنا استقبال الأبطال ونقيم لهم حفلة بمشاركة كل وحداوي عاشق لهذا الكيان، ففريق اليد هذا الموسم مثلنا خارجيا في ثلاث بطولات؛ البطولة الدولية للأندية التي أقيمت في المنطقة الشرقية في شهر أغسطس الماضي، والبطولة العربية التي اختتمت أخيرا في الأردن، والبطولة الآسيوية التى كان فريقنا وصيفا فلابد من دعم هذا الفريق ماديا ومعنويا والمحافظة عليه في المستقبل. من جهة أخرى، امتدح رئيس قدامى الوحدة لكرة القدم دخيل عواد المستويات الفنية والنتائج الإيجابية لكواسر الوحدة في البطولة الآسيوية وقال:«لقد قدموا مستوى فنيا مشرفا استحقوا انتزاع كأس آسيا، وكان هذا في متناول اليد وتحقيق إنجاز غير مسبوق، ولكن لم يوفقوا علينا تكريمهم وتحفيزهم لبطولات قادمة وقد مثلوا الوطن خير تمثيل، وبمشيئة الله المستقبل مشرف ليد الوحدة والفريق مؤهل لتحقيق بطولات محلية وعربية وآسيوية».