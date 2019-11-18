مصدر لـ : باجندوح باقٍ مع فارازدين

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) في الوقت الذي تسعى فيه أندية من دوري كأس الأمير في الوقت الذي تسعى فيه أندية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للتعاقد مع اللاعب جمال باجندوح المحترف في صفوف فريق فارازدين الكرواتي، أكد لـ«الخليج 365» مصدر مقرب من باجندوح أن هناك أندية ترغب في خدمات اللاعب الفنية في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، ولكن رغبة باجندوح في إكمال تجربته الاحترافية مع النادي الكرواتي حتى نهاية الموسم الحالي ستسهم في عدم عودته مجددا للدوري السعودي، ولكل حادث حديث. هذا وسينهي باجندوح برنامجه التأهيلي الأسبوع الجاري تمهيدا للانضمام للتدريبات الجماعية مع فريق فارازدين، استعدادا للمنافسات الكروية في كرواتيا، ويواصل اللاعب حاليا مراحله الأخيرة من برنامجه التأهيلي المكثف، والذي يتركز على التمارين اللياقية بشكل كبير من أجل رفع معدله اللياقي، قبل الانخراط في التدريبات الجماعية مع فريقه نهاية الأسبوع الجاري، بعد اكتمال جاهزيته البدنية.



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