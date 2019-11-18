شكرا لقرائتكم المران صبح وليل.. استعداد شاق للاعبى الإسماعيلى قبل لقاء المقاصة وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينهى اليوم الاثنين فريق الإسماعيلى استعدادته لأخر مبارياته الودية أمام مصر المقاصة بالتدريب علي فترتين صباحا ومساء.

ويلاقي الاسماعيلي نظيره مصر المقاصة على ستاد الاسماعيلية فى الرابعة عصرا غداً الثلاثاء استعداداً لمواجهة الجزيرة الاماراتى.

وكان الدراويش قد خسر من الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف، ثم خسر من نادى مصر بهدفين ثم فاز على المصرى بهدف دون رد فى مبارياته الودية خلال فترة توقف الدورى.

وحقق الإسماعيلى فوزًا غاليًا على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى إطار جولة الذهاب من دور الـ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال، وتنتظره موقعة حاسمة على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى فى 26 نوفمبر بمباراة العودة.