شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تستعد للقاء كوريا الجنوبية غـداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير
عاود المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم تدريباته على ملعب استاد آل نهيان، استعداداً لمباراة كوريا الجنوبية الودية المقررة اقامتها على ملعب استاد محمد بن زايد في أبوظبي الساعة الخامسة والنصف من مساء غد الثلاثاء.
وكان «السامبا» تدرب ثلاث مرات على نفس الملعب قبل السفر إلى الرياض لمواجهة الأرجنتين الجمعة، قبل العودة مجددا إلى أبوظبي استعداداً لمواجهة كوريا الجنوبية.
وشهد التدريب أمس زيارة عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وعبدالله سالم المدير التنفيذي لشركة الوحدة لكرة القدم، لمنتخب البرازيل، وتم تبادل الهدايا التذكارية مع المدرب تيتي الذي سبق ان درب العين في 2007 والوحدة في 2010، واهدى عبدالله سالم لمدرب البرازيل قميص نادي الوحدة عليه اسم تيتي، في حين قدم تيتي للعواني قميص البرازيل رقم 18.
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