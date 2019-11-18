تقييم مراحل أم مواقف؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - د. عبدالله بن ساحوه

* يقول الشاعر: «تمهل فلا تعجل بلومك صاحباً.. فرب له عذر وأنت تلومه».

كلما فزنا هلّلنا بغض النظر عن الأداء أو أي أسس أخرى. وكلما خسرنا صببنا جام غضبنا وعنَّفنا وجرَّحنا، تارة الجهاز الفني، وتارة الجهاز الإداري، وتارة اللاعبين.

*مباراة واحدة يختلف فيها الأمر مع أن المعطيات هي هي فزنا أم خسرنا، ولو قُدِّر لنا الفوز لامتدحنا اللاعبين والجهاز الفني وحتى الإداري؛ بل قد نتجاوز في طموحنا الحد المسموح لنطير ونحلِّق بأمانينا بعيداً، وهذا كان سيحصل لو استمر سير المباراة مع فيتنام على النحو الذي بدأت به واستمر لأكثر من ثلاثين دقيقة دون هجمة خطرة على منتخبنا، ولكن أتت الانتكاسة بعملية الطرد لنقص الخبرة ربما، ومن ثم الهدف.

وحصل كل ذلك النقد والغضب للأسف بشكل محبط من بعض المحللين ومقدمي البرامج الرياضية، وأنا لا أدافع عن اتحاد الكرة أو أحداً بعينه، ولكن أقول: رفقاً ببعض النجوم الصغار الذين ما زالت تتشكل خطاهم على الصعيد الدولي، فالنقد يتم بحذر وموضوعية، مع مراعاة زعل الجماهير المتعطشة للفوز. فعلى الرغم من الخسارة، هناك عوامل تحققت، فأنت لعبت شوطاً كاملاً ناقصاً، وخارج أرضك وبلاعبين حديثي العهد بالمباريات الدولية، وبدون الهداف الأساسي، وكانت النتيجة 0- 1، وهناك مباريات قادمة على أرضك،فلطالما هناك فرصة وأمل، لا بد من أن نغتنمهما، فالأمل موجود ومنتخبنا ليس سيئاً،وإنما يتطلب مزيداً من التكتيك والسرعة والتجانس وتغيير بعض اللاعبين، واستبعاد بعضهم نهائياً لعدم صلاحيته للعب الدولي.

* الأمر يستوجب منا أن نشد أزرهم وندعم الجميع للظفر بالفرصة واقتناصها، وذلك لن يأتي إلا بالحب والتعاون والنقد الإيجابي البنّاء، دون قطع الأمل والتشاؤم.

الطموح والنتائج تتطلب وضع أسس وبناء وصبراً، فالنجاح لا يتحقق بين يوم وليلة، فكما تعمل أنت وتصرف وتجتهد، فإن غيرك يفعل الشيء نفسه، فهو ليس أقل منك.

* بالأمس كان لدينا مدرب، واليوم مدرب جديد لم يأخذ فرصته بعدُ، فهل تكفي الفترة الماضية لتشكيل فريق ينافس على بطولات دولية؟.

ربما كان على المسؤولين في اتحاد الكرة التحلي بقدر من الشجاعة والإعلان صراحة أننا في مرحلة تجديد وبناء، لفترة من الزمن تُحدد بشكل تقريبي، فإن تحقق شيء من النتائج الإيجابية خلالها كان خيراً وبركة، بحيث لا يطالب المدرب خلالها بالنتائج.

* اللاعب الجديد يحتاج مساحة من الوقت لخوض مباريات يكسر خلالها حاجز التردد والرهبة، ثم جني الثمار، والمدرب يحتاج أيضاً وقتاً، للتعرف إلى اللاعبين ومستوى أدائهم محلياً ودولياً،لكن ما يفعله البعض هو إما فوز أو تحطيم الآمال والعزف على نغمة الفشل، فالفوز والخسارة ليسا الوحيدين اللذين يدلان على وجود فشل أو سوء تخطيط، وعلى من يدعي ذلك أن يُثبته دون الاستناد إلى النتائج فقط، وهذا لا يعكس رضانا عن أداء اتحاد الكرة، فتلك وجهة أخرى.