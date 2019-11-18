تشكيلة إسبانيا تدخل التاريخ بلاعبين من 17 نادياً في 6 بلدان

دفع خروج منتخب إسبانيا لكرة القدم «لاروخا» من الدور الثاني في مونديال 2018 على يد روسيا بركلات الترجيح لإعادة الاتحاد الإسباني حساباته في التشكيلة. إذ لم تعد تتكون بشكل رئيسي من لاعبي ريال مدريد وبرشلونة كما كانت عليه الحال في الماضي عندما حصد الفريق الوطني لقب أمم أوروبا 2008 وكأس العالم 2010 وأمم أوروبا 2012.

تحرر اتحاد الكرة من فزاعة الغريمين التقليديين وتشجع المدرب لاستدعاء لاعبي الفرق الأخرى، وعلى سبيل المثال لم يكن في التشكيلة الفائزة على ويلز 4-1 في أكتوبر/تشرين الأول 2018 سوى سيرجيو راموس كابتن ريال مدريد وسيرجيو بوسيكيتس لاعب وسط برشلونة.

ولعبت إسبانيا أمام السويد الشهر الماضي وضمنت التأهل لنهائيات يورو 2020 بهدف التعادل القاتل من قدم رودريجو لاعب فالنسيا، ولم يبق في نهاية المباراة أي لاعب من الريال أو برشلونة، وعندما أعلن المدرب روبرت مورينو تشكيلته لمباريات مالطا ورومانيا استدعى راموس وكارفخال من الريال وبوسكيتس من برشلونة وموراتا وساؤول من أتلتيكو مدريد والفرق الثلاثة شاركت بنفس النسبة في تشكيلة منتخب فرنسا بطل العالم وهم: ألفونس أريولا وفاران وكليمنت لينجليه وجريزمان وتوماس لومار.

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وتشير التوقعات لقرب انسحاب راموس(34 عاماً) من التشكيلة بسبب تقدمه في السن فيما يعاني كارفخال إصابات وسط منافسة شديدة على موقع الظهير والحال نفسها تنطبق على بوسكيتس.

وتضم تشكيلة لاروخا اليوم لاعبين من فياريال أكثر من الغريمين وهم: سانتي كازورلا، باو توريس، راؤول ألبيول وجيرارد مورينو، بيد أن الريال وبرشلونة لم يفقدا سحرهما في التشكيلة الحالية إذ إن المهاجم رودريجو ولاعب الوسط بابلو سارابيا من خريجي أكاديمية الريال فيما لعب ألبيول معه 81 مباراة في الليجا، أما برشلونة فبصم من خلال أداما تراوري لاعب وولفرهامبتون وخريج أكاديمية لاماسيا الذي شارك بديلاً لرودريجو المصاب، وخريج لاماسيا أولمو علاوة على تياغو ألكانتارا وباكو ألكاسير لاعبي برشلونة السابقين.

فريق إسبانيا الجديد دخل التاريخ لكونه أول منتخب مكون من لاعبين في 17 نادياً مختلفة يلعبون في 6 بلدان وهي كرواتيا، إيطاليا، إنجلترا، فرنسا وألمانيا ويعلق المدرب مورينو:«كرة القدم سلكت بنا هذا الطريق، لم يعد هناك الكثير من لاعبينا في الليجا باستثناء أتلتيك بلباو الذي لا يقبل سوى الإسبان في فريقه. لدينا 9 لاعبين من فياريال وأنا أحب مشاهدتهم يلعبون لأنهم متفاهمون جداً ويجعلون الفوز أسهل».

جزء من أسباب التغيير في التشكيلة هو تراجع نسبة خريجي الأكاديميات الموهوبين إذ لم يعد ينتج أتلتيكو مدريد مواهب شابة كما كانت عليه الحال سابقاً ومواهب الريال جيسوس فاليخا وداني سيبايوس أعيرا للعب في وولفرهامبتون وأرسنال على التوالي ولم يبق في الأكاديمية سوى مواهب أجنبية بالبرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريجو. وخريجاها السابقان إيسكو وأسونسيو فقد تراجع أداؤهما بسبب الإصابات. برشلونة يأمل من جانبه أن يساهم في المنتخب مستقبلاً بخريجي أكاديميته أنسو فاتي وريكي بيوغ وكارليس ألينا.