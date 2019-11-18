سلطان بن خليفة: نسعى لمواكبة التفوق الرياضي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، تشكيل منتخب الإمارات للتزلج على الماء، واختيار متسابقي الفريق والجهازين الفني والإداري للفريق أيضاً، وأكد سموه أن تشكيل المنتخب وتجهيزه يأتي كي يلبي ويحقق طموح التفوق الرياضي الذي تسعى إليه كافة الأندية الرياضية في الدولة، وقال: «نريد أن نواكب التطور الرياضي البحري وأن تكون لنا الريادة في الرياضة البحرية كما هو الحال في المواسم الأخيرة، ولذلك جاء قرار إعلان تشكيل منتخب الإمارات للتزلج على الماء».

وأضاف: «رياضة التزلج على الماء من الرياضات الحديثة التي تجد إقبالاً كبيراً من الشباب للمشاركة، وانتشرت بشكل كبير جداً في أوساط محبي الرياضة البحرية ومحترفي السباقات الأخرى، ومن يبحث عن الإثارة، ولذلك قررنا أن يكون هناك منتخب لتمثيل الإمارات في البطولات العالمية والدولية، خاصة أن اتحاد التزلج على الماء يمتلك قرابة 35 نشاطاً دولياً في كل قارات العالم، ونريد أن يكون لنا حضور وتمثيل رياضي للإمارات في هذه البطولات ومنافسة على المراكز الأولى، وأيضاً رفع علم الدولة في كل هذه المحافل التي نشارك من خلالها».

وأكد سموه أن إقامة بطولة الإمارات للتزلج على الماء قرابة موسمين ماضيين، كان فكرة مدروسة ومخططاً لها مسبقاً، حيث كانت الوسيلة للتعرف إلى مهارات وإمكانات المتسابقين الإماراتيين، وقال: «قام مختصون بمعاينة مستويات ومهارات المتسابقين في هذه البطولات، وتم تشكيل المنتخب من الأسماء القوية وأصحاب المهارات العالية؛ لذلك فإن مشاركتنا لن تقف عند حاجز التمثيل الرياضي فقط؛ بل ستمتد إلى المنافسة على المراكز الأولى».

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وأعرب عن أمله بأن يصل منتخب الويك بورد، إلى نفس مستوى الفرق الرياضية في النادي البحري حالياً، خاصة أن الصدارة في خمس بطولات دولية حالياً لفريق أبوظبي، وتم حسم لقبين منها رسمياً هما الفورمولا2، والتحدي الكلاسيكي 24 ساعة.

وقال: «نريد أن يكون مستوى هذا الفريق بمستوى بقية الفرق الرياضية التي تشارك الآن باسم الإمارات وفريق أبوظبي في كل المنافسات الرياضية، ونريد أن نبدأ بقوة في كل المشاركات العالمية لاحقاً للتزلج على الماء».

وبارك سموه مشاركة الفريق في سماء الرياضة والبداية التي ستكون مع بطولة العالم للتزلج على الماء، والتي تنطلق خلال هذه الأيام في إمارة أبوظبي وتنتهي في الثالث والعشرين من نوفمبر الجاري.

من جهة أخرى أعلن نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية عن قائمة منتخب الإمارات للتزلج على الماء وهم: عمير المهيري، وخالد العلي، وأحمد الرميثي، ومحمد البلوشي، وحامد البلوشي، وأحمد المهيري، وسيشارك المنتخب في ثلاث فئات عالمية هي فئة الناشئين (رجال)، فئة المبتدئين وفئة المحترفين أو الفئة المفتوحة للرجال.