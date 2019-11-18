انتخاب قيـس الظالعي رئيساً للاتحاد الآسيوي للرجبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بالي:رضا سليم

نجح قيس الظالعي، أمين عام اتحاد الرجبي، رئيس الاتحاد العربي للعبة، في الفوز بمنصب رئيس الاتحاد الآسيوي، بعد فوزه في الانتخابات التي جرت أمس الأول في مدينة بالي الإندونيسية، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لاختيار مجلس إدارة جديد للعبة لمدة عامين فقط، طبقاً للوائح الاتحاد، ليضيف إنجازاً رياضياً جديداً لدولة الإمارات على مستوى المناصب الإدارية الخارجية، وجاء فوز الظالعي بعدما تفوق على منافسه الياباني يوجي باكتساح، وحصل على 20 صوتاً مقابل 8 أصوات فقط لمنافسه، ليكون الظالعي أول رئيس عربي وإماراتي للرجبي من بداية تأسيس الاتحاد منذ 50 عاماً، كما أنه أول إماراتي يرأس اتحاداً قاريّاً للعبة جماعية أولمبية.

وتوالت التهاني على الظالعي، من المتواجدين معه في مدينة بالي منهم خالد آل حسين من الهيئة العامة للرياضة، ومحمد شاكر عضو الاتحاد أمين عام الاتحاد العربي، ومحمد سلطان الزعابي عضو الاتحاد، وحمدان سليمان المدير التنفيذي للاتحاد، كما تلقى الظالعي اتصالات من الإمارات لعدد كبير من الشخصيات الرياضية، في مقدمتهم الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الرجبي، في الوقت الذي وجهت فيه اللجنة الأولمبية الوطنية رسالة تهنئة بمناسبة فوزه.

وأعرب قيس الظالعي عن سعادته بالفوز بالمنصب وتولي رئاسة الاتحاد الآسيوي للعبة، وقال: هذا الإنجاز لدولة الإمارات التي تقود اللعبة في كل آسيا، وتتفوق على دول فاقت سنوات الرجبي لديها مئة عام، علينا أن نعيد صياغة اللعبة من جديد خلال المرحلة المقبلة، وتطويرها بالشكل الذي يرفع من مستواها للأفضل، من خلال التعاون مع جميع الاتحادات داخل المنظومة الآسيوية.

ووجه الظالعي الشكر إلى جميع من سانده، وقال: كان من الصعب أن أفوز بالمنصب دون تعاون الجميع معي، وهناك الكثير من الجهات والشخصيات الرياضية التي ساندتني، في مقدمتها اللجنة الأولمبية الوطنية والمجالس الرياضية خاصة مجلس دبي الرياضي، وكان هناك دعم مباشر من مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وأيضاً اتحاد الرجبي، وعلى رأسهم الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم الذي وجه بتشكيل فريق عمل لمساندتي، ضم خالد آل حسين من الهيئة العامة للرياضة، وأسامة الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات، وطلال الشنقيطي أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية، وناصر التميمي المدير المالي للاتحاد الدولي للجودو الأمين العام لاتحاد الإمارات للجودو، وجميعهم كان لهم دور في نجاحي بالمنصب الجديد.

وكشف الظالعي أنه بصدد التطوير في الاتحاد من كافة النواحي الإدارية والفنية والتسويق واستحداث بطولات جديدة، وسيتم عمل جمعية عمومية لمجلس إدارة الاتحاد لمدة أربع سنوات بدلاً من عامين، على أن تكون من بداية الدورة الأولمبية مثلما هو الحال في كل الاتحادات الأولمبية.