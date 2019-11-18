منتخب الناشئين يختتم تجمعه الداخلي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم منتخب الإمارات الوطني للناشئين تحت 16 عاماً معسكره الداخلي الذي أقيم بدبي لمدة 3 أيام ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في للمشاركة في نهائيات كأس آسيا للناشئين المقررة في مملكة البحرين 2020.

وخاض أبيض الناشئين في ختام معسكره تقسيمة مع فريق الوصل على الملعب الفرعي انتهت لصالح منتخبنا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وسجل للأبيض أحمد محمد المرزوقي وإبراهيم سلطان الكعبي وعبدالله الزعابي.