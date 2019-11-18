شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يختتم تجمعه الداخلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم منتخب الإمارات الوطني للناشئين تحت 16 عاماً معسكره الداخلي الذي أقيم بدبي لمدة 3 أيام ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في للمشاركة في نهائيات كأس آسيا للناشئين المقررة في مملكة البحرين 2020.
وخاض أبيض الناشئين في ختام معسكره تقسيمة مع فريق الوصل على الملعب الفرعي انتهت لصالح منتخبنا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وسجل للأبيض أحمد محمد المرزوقي وإبراهيم سلطان الكعبي وعبدالله الزعابي.
كانت هذه تفاصيل خبر منتخب الناشئين يختتم تجمعه الداخلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.