«جميلة البداير» عروس المهرات و«دي صامد» أجمل المهور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: أحمد مصطفى

أسدل الستار أمس الأول، على منافسات النسخة الأولى من مهرجان الشارقة كلباء للجواد العربي، الذي أقيم على شاطئ كلباء بتنظيم من نادي الشارقة للفروسية والسباق، وسط أجواء جماهيرية وتنافسية رائعة على مدار ثلاثة أيام، عرض فيها الملاك 235 جواداً من مختلف أندية الدولة جمال خيولهم، وقد أقيم المهرجان بدعم ورعاية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.

وشهد اليوم الختامي ستة أشواط رئيسية، وبلغت قيمة جوائز كل شوط 60 ألف درهم بواقع 30 ألف درهم للكأس الذهبية، و20 للفضية، و10 للبرونزية.

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وشهد منافسات اليوم الختامي الشيخ سعيد بن صقر بن سلطان القاسمي، نائب رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة في مدينة خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر بن سلطان القاسمي، نائب رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة في مدينة كلباء، والشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس الدائرة المالية في الشارقة، والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، والشيخ ماجد بن هيثم بن صقر القاسمي، والشيخ سلطان بن سعيد بن صقر القاسمي، والشيخ سعيد بن سلطان القاسمي، والشيخ محمد بن سلطان القاسمي، وسلطان خليفة اليحيائي، عضو مجلس الشارقة الرياضي، مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، والدكتور غانم محمد الهاجري، الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية، ومحمد التوحيدي مدير عام مربط دبي، وعبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي.

وحلق «الأريام بنفسج» لإسطبلات الأريام العربية بذهبية بطولة المهرات بعمر سنة واحدة، وفي بطولة المهور بعمر سنة واحدة نال «إي إتش أم متغطرس» لأحمد اليماحي الكأس الذهبية، وحازت «روعة مغيدر» لراشد الزعابي ذهبية بطولة المهرات بعمر 3 سنوات، وفي بطولة المهرات بعمر سنتين توجت «جميلة البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي بالذهبية، وفي بطولة المهور في عمر سنتين نال «فخر البطين» لأحمد المهيري الذهبية، وفي بطولة المهور بعمر 3 سنوات نال «دي صامد» لمحمد الدرمكي الذهبية.

وتوجه الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة في كلباء، بالشكر إلى حاكم الشارقة على قراره بإقامة ثلاثة مراكز للفروسية في كلباء وخورفكان والذيد، مؤكداً أن سموه دائماً ما يعمل على دعم الرياضة، وتابع: «هذا القرار يعطي فرصة كبيرة لنشر رياضات الفروسية في مختلف مناطق الشارقة خاصة أن هناك عدداً كبيراً من المهتمين برياضات الفروسية، وهو ما يجعل القرار إيجابياً للغاية لأبناء هذه المناطق».

وأعرب سلطان اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق عن سعادته بما حققته النسخة الأولى من نجاح، مثمناً دعم صاحب السمو حاكم الشارقة، مشيداً بقرار سموه بإقامة ثلاثة مراكز للفروسية في كل من خورفكان وكلباء والذيد. وأشار إلى أن دعم سموه أيضاً يؤكد مدى النجاح الذي حققته النسخة الأولى لمهرجان الشارقة كلباء للجواد العربي، وما شهده من وجود الخيول الصغيرة بشكل مكثف، إلى جانب الحضور الجماهيري اللافت من مختلف الجنسيات والأعمار.