شكرا لقرائتكم خبر عن غياب محرز لأسباب شخصية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري، إعفاء رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، من المشاركة أمام بوتسوانا، اليوم الاثنين، وذلك لأسباب شخصية.
وخاض المنتخب الجزائري تدريبه الأول في العاصمة البوتسوانية جابورون، استعدادًا للمباراة. وتابع لاعبو المنتخب الجزائري بعض اللقطات لمنتخب بوتسوانا للتعرف إلى أسلوب لعبه، قبل أن تبدأ تدريبات الفريق بحضور جميع اللاعبين فيما عدا محرز.
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