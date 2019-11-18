سلطان بن شخبوط يترأس اجتماع جمعية الرياضات الإلكترونية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، أن الإمارات تمشي بخطى ثابتة في مجال الرياضات الإلكترونية، والدليل على ذلك الاهتمام الحكومي والمجتمعي الكبير الذي تجسد من خلال «مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي» ومعرض مهرجان «إنسومنيا» العالمي الذي أقيم في «ميدان».

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس الذي عقد في مقر الهيئة العامة للرياضة بدبي، بحضور المستشار سعيد علي الطاهر الأمين العام للجمعية، وطارق عبدالسلام عضو مجلس الإدارة، وانتصار الزعابي عضوة مجلس الإدارة، وعضوة مجلس إدارة الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية، وأعضاء المكتب التنفيذي والاستشاري للجمعية.

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وأشاد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان بالجهود الكبيرة التي قام بها أعضاء الجمعية خلال الأشهر الماضية، والمشاركة المتميزة للجمعية في مهرجان «إنسومنيا» العالمي، كما أشاد بالنجاح الكبير الذي حققته بطولة «الإمارات للرياضات الإلكترونية» التي أسفرت عن تأهل عدد من لاعبينا إلى كأس العالم للرياضات الإلكترونية التي تستضيفها كوريا الجنوبية شهر ديسمبر المقبل، مؤكداً أن هذه البطولات تهدف بشكل رئيسي إلى تطوير الرياضات الإلكترونية في الدولة ومواكبة المستجدات الإقليمية والعالمية، مع المحافظة على الدور المحوري الذي تقوم به الجمعية في التوعية الاجتماعية والتوجيه الأسري في المحافظة على النشء من المخاطر الكامنة في ممارسة الألعاب واحتواء اللاعبين من جميع الفئات العمرية وتنظيم استخدامهم للألعاب الإلكترونية.

واطلع الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، من المستشار سعيد علي الطاهر الأمين العام للجمعية على التقرير الإداري والفني، إضافة على عدد من الخطط والشراكات المزمع إقامتها خلال الفترة المقبلة.

كما ناقش الاجتماع تنظيم بطولة العرب الأولى للرياضات الإلكترونية والتي المزمع إقامتها أواخر العام الحالي أو بداية العام المقبل بدعم ورعاية الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية، إضافة إلى عقد اتفاقية تعاون وشراكة مع اتحاد كوريا الجنوبية للرياضات الإلكترونية.