شكرا لقرائتكم خبر عن «سايكل هاب» ترعى صفية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «سايكل هاب» للدراجات الهوائية رعايتها لبطلة نادي النصر والمنتخب الوطني للدراجات الهوائية صفية الصايغ. وقرر خالد الزرعوني رئيس شركة «سايكل هاب» منح اللاعبة دراجة مميزة من دراجات العلامة الإيطالية الشهيرة «سبيشيليزد»، وجرى مراسم توقيع اتفاقية الرعاية بحضور الزرعوني، ووسام صيادان المدير التنفيذي واللاعبة الواعدة.

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