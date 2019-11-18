الفجيرة بطل اليوم الوطني للمصارعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية، تألقه وتوج ببطولة اليوم الوطني المفتوحة للمصارعة لعام 2019-2020، التي أقيمت بصالة مدرسة الأنصار الخاصة بالشارقة، وشهدت مشاركة أكثر من 100 لاعب من مختلف الأوزان لمواليد 2003، 2004، 2005.

وحقق فريق الفجيرة الذي يدربه المدرب توفيق إبراهيم، 10 ميداليات ملونة بواقع 6 ذهبيات و3 فضيات وبرونزية واحدة، وجاء في المركز الثاني فريق مدرسة الأنصار العالمية بالشارقة برصيد 8 ميداليات «3 ذهبيات وفضيتين و3 برونزيات»، وفي المركز الثالث جاء فريق مدرسة المهلب بدبي برصيد ذهبية وبرونزية.

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وعلى مستوى الفردي، توزعت 10 ميداليات ذهبية للأوزان المختلفة، وكان لنادي الفجيرة نصيب الأسد مما كفل له الصدارة والفوز بلقب البطولة برصيد 6 ميداليات ذهبية، فاز بها ياسر درويش لوزن تحت 45 كغم، وعبدالله راشد في وزن تحت 51 كغم، وعبدالله عمران في وزن تحت 65 كغم، وأشرف طارق لوزن تحت 71 كغم، وخليفة محمد لوزن تحت 80 كغم، ونواف خالد في وزن تحت 92 كغم، فيما نال الميداليات الذهبية الباقية كل من عبيد إبراهيم «مدرسة المهلب»، حمد إبراهيم «الأنصار- الشارقة»، شامل رمزانوف «الأنصار- الشارقة»، وعبدالوارث عبدالقادر «مدرسة الأنصار- الشارقة».

وفي ختام البطولة الاحتفالية التي سخرت لها مدرسة الأنصار العالمية بالشارقة كافة متطلبات النجاح، قام محمد جاسم، أمين السر المساعد للاتحاد وشعبان السيد، السكرتير الفني للاتحاد، وعدد من الإداريين وأولياء الأمور والمدربين بتتويج الفائزين الأوائل.

وأشاد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو، بعودة رياضة المصارعة بقوة بفضل جهود اللجنة المنظمة وتعاون الأندية والأجهزة الفنية، مما أسهم في اختيار العديد من اللاعبين الواعدين للمنتخبات الوطنية.