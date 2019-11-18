50 لاعباً من نجوم العالم يتأهبون لـ «جولف موانئ دبي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستعد عقارات جميرا للجولف للترحيب ب65 ألف متفرج وأكثر من 200 صحفي من حول العالم؛ لمتابعة ورصد 50 من أفضل لاعبي الجولف في العالم، الذين سيتنافسون على لقب النسخة العاشرة من بطولة جولة موانئ دبي العالمية، البطولة الختامية لموسم «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية للجولف، والتي تقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، بداية من يوم الخميس المقبل وحتى الأحد الذي يليه.وكشف القائمون على الحدث الرياضي العالمي عن اكتمال الترتيبات للبطولة، وذلك مع ترقب العالم الرياضي لمعرفة هوية بطل الموسم في الجولة الأوروبية التي تقام تحت عنوان «السباق إلى دبي» بجوائز مالية تصل إلى 8 ملايين دولار أمريكي في هذه البطولة الختامية، وتوزيع 5 ملايين على أصحاب المراكز الأولى في «السباق إلى دبي» بمجموع 13 مليون دولار بانتظار الأبطال في دبي.

وسيتم بث 3490 ساعة من التغطية التلفزيونية للبطولة بواسطة 138 متخصصاً من طاقم التلفزيون إلى 547 مليون منزل في جميع أنحاء العالم، وتم إنشاء مدرجات للجماهير عند الحفر الأولى والتاسعة والسابعة عشرة والثامنة عشرة، ليصل إجمالي عدد المقاعد إلى 1832 مقعداً على المدرجات.

وقال يوسف كاظم، الرئيس التنفيذي لعقارات جميرا للجولف: «شرف لنا أن نستضيف هذه البطولة المثيرة، هذه هي النسخة رقم 11، ونحن نتطلع إلى أسبوع عظيم آخر، نعتقد أننا قد خلقنا مجتمعاً رياضياً وصحياً لسكاننا، واستضافة بطولة جولة موانئ دبي العالمية تعطينا فرصة رائعة لعرض تطورنا للآلاف من المتفرجين الذين يزورون الحدث، والملايين من جميع أنحاء العالم. هذه البطولة هي حدث كبير بالنسبة لدبي بشكل عام؛ لأنها تضع بصمة الإمارة على خريطة العالم».

وقال داني فان أوتيرديك، نائب الرئيس الأول لمجموعة الاتصالات في موانئ دبي العالمية: «إلى جانب استضافة أفضل 50 لاعب جولف في الجولة الأوروبية في بطولتنا، نحن متحمسون لاستقبال 10 نجوم صاعدين من الاتحاد الأوروبي لأصحاب الهمم أيضاً، الشمولية هي جوهر موانئ دبي العالمية، وفي عام التسامح، أردنا أن نسلط الضوء على أصحاب الهمم وقدراتهم».

وقال توم فيليبس، مدير مكتب الجولة الأوروبية في الشرق الأوسط: «ستكون عيون عالم الجولف على عقارات جميرا للجولف؛ حيث يتجه أفضل 50 لاعباً في السباق الأوروبي للجولة إلى دبي، وجهاً لوجه على ملعب الأرض».