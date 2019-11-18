16 نزالاً في بطولة إفيوجن للكيك بوكسنغ 6 ديسمبر

تستضيف أبوظبي النسخة السادسة من بطولة إفيوجن للملاكمة «كيك بوكسنغ» تحت رعاية الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان. وتقام البطولة في 6 ديسمبر المقبل في قاعة دو بجزيرة ياس بمشاركة 17 ملاكماً من 16 دولة هي المغرب وفرنسا والصومال والهند وإسبانیا وسلوفاكیا وألمانیا وهولندا وبلجیكا وإیران والبرازیل وتركیا والیونان وصربیا وإنجلترا ورومانيا، وتبلغ جوائز البطولة أكثر من 100 ألف درهم برعاية إسطبلات الشراع.

وتعتبر البطولة إعادة مباراة بين أوزكان التركي ومواطنه ريسكو في معركة اللقب التي يبلغ وزنها 70 كيلوجرامًا بعد لقائهما الأول في عام 2017، والذي فاز به ريسكو بعد تعرض الأخير لإصابة.

وتتضمن البطولة 16 نزالا لأربعة رجال للوزن الثقيل، وثلاثة نزالات للسيدات وسيكون هناك نزال قوي بين بطل العالم السابق نجم الدين الحداد والغاني مايكل أدوماكو في وزن 80 كجم.

وأعربت جولي كیتشن ممثلة إینفیوجن في أبوظبي، بطلة العالم 14 مرة والملقبة بملكة المواي تاي: فخورة بكوني جزءاً من التطور الریاضي الكبیر في أبوظبي التي ترفع المنافسة وتزداد تألقا وتطورا بشكل سریع، یمثل تمكین المرأة هدفا رئیسیا في الاستراتیجیة الوطنیة لدولة الإمارات العربیة المتحدة وانطلاقا من هذا الایمان الراسخ، یتم التركیز بشكل كبیر على إنجازات المرأة والمشاركة في الألعاب الریاضیة وتضم هذه البطولة نساء یتنافسن في البطولة.