كونتيس: الانتصار على الشارقة دافع معنوي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حتا:”الخليج 365”



أحيا حتا أماله في التأهل إلى دور ثمن النهائي بعدما حقق فوزه الأول في المسابقة وكان على حساب الشارقة 1-صفر، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، وبقي«الملك» برصيد 6 نقاط.

وبدا اليوناني كريستوس كونتيس مدرب حتا سعيداً عقب اللقاء، وقال في المؤتمر الصحفي: حققنا فوزاً مستحقاً، وقدمنا مباراة كبيرة أمام فريق كبير وعززنا فرصنا في العبور إلى الدور الثاني، أنا سعيد بما تحقق من انتصار بعزيمة وإصرار وأهنئ اللاعبين على الأداء والنتيجة.

وأضاف: المباراة لم تكن سهلة، واجهنا صعوبات عديدة خلال المباراة، وأعتقد أن البدلاء كانوا في الموعد وقدموا أداء مميزاً وأحدثوا فارقاً كبيراً في أداء الفريق، وما أعجبني ردة الفعل لدى لاعبي الفريق.

وأكد كونتيس أن الفريق بهذا الفوز ضرب سرباً من العصافير فهو يعتبر الفوز الثاني للفريق في بطولتي دوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي، كما عزز ثقة اللاعبين بأنفسهم الأمر الذي يمنحهم دافعاً كبيراً للمباريات المقبلة ومنح المدرب فرصة لرؤية اللاعبين الذي لم يشاركوا كثيراً خلال الموسم، مؤكداً أن حتا يملك عناصر جيدة تستطيع أن تحقق النتائج المرجوة للفريق في جميع المسابقات.

من جانبه أكد عبد العزيز العنبري المدير الفني لفريق الشارقة أن فريقه سعى لتعديل النتيجة والعودة لأجواء المباراة لكنه لم ينجح في الوصول إلى مرمى منافسه.

وقال: مباراة جيدة رغم أننا لم نسجل، في كرة القدم علينا تقبل الأمور، ويجب أن نتعلم من الأخطاء، علينا الاستفادة من الدرس، ارتكبنا عدداً من الأخطاء تجب معالجتها حتى لا تتكرر في المباريات المقبلة.

وأضاف: سياسة النادي في هذه البطولة منح الفرصة للاعبين الذين لا يشاركون في مباريات الدوري بصورة عامة لتجهيزهم للمرحلة المقبلة.