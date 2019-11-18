أحمد العويس: نجاح كبير لدولية الشارقة للكاراتيه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس أن المكاسب التي حققتها بطولة الشارقة الدولية للكاراتيه كشفت عن الملامح الأولى لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بمشاركة أبناء الإمارات في الأولمبياد، وتحقيق نتائج مميزة باعتبار أن الألعاب الفردية هي الأسرع وصولاً لمنصات التتويج الأولمبية.

وتقام البطولة برعاية سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، وينظمها نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بإشراف مجلس الشارقة الرياضي، وبالتعاون مع الاتحادين الدولي والإماراتي للكاراتيه.

وقال العويس: إن النتائج التي حققها اللاعبون واللاعبات تبشر بتحقيق رؤية سموه، وأفاد بأن البطولة حققت نجاحاً كبيراً ومشاركة مميزة من لاعبين جيدين. وأكد العويس حرص مجلس إدارة النادي على مواصلة العمل تحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي بوتيرة متصاعدة نحو تحقيق الأهداف السامية.

وقال: نتطلع إلى الأفضل دائماً من خلال مشاركة لاعبينا في البطولات المختلفة، وخاصة مع الزيادة الكبيرة في عدد اللاعبين الذين يمارسون رياضات الدفاع عن النفس عموماً، والكاراتيه على وجه التحديد.

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من جهة أخرى رفع لاعبو الإمارات عدد الميداليات التي حصدوها في ختام منافسات اليوم الثاني للبطولة إلى 71 ميدالية ملونة، بواقع 16 ذهبية و17 فضية و38 برونزية، بينما كانت حصيلة اليوم الأول 34 ميدالية، والعدد مرشح للزيادة مع ختام المنافسات بإقامة فعاليات الفئة المفتوحة، ونجحت لاعبات نادي سيدات الشارقة بالتميز بشكل كبير في اليوم الثاني، وساهمن برفع غلة ميداليات لاعبي الإمارات في البطولة التي يشارك بها أكثر من 1100 لاعب ولاعبة من 32 دولة في العالم.

وتمكن منتخب جورجيا من الصعود إلى صدارة الترتيب العام للبطولة برصيد 10 ميداليات ذهبية وفضيتين وبرونزيتين، يليه نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس برصيد 5 ذهبيات، ومثلها فضيات وبرونزيات، ثم نادي سموحة المصري برصيد 5 ذهبيات، وفضية و3 برونزيات، وبرز إلى الواجهة نادي سيدات الشارقة الذي احتل المركز الرابع برصيد 3 ذهبيات وفضيتين و13 برونزية، تلا ذلك أندية شباب الأهلي وجامعة الإسكندرية المصرية والشارقة الرياضي ومنتخبا الأردن وإيران بالمراكز التالية.

ونجح لاعبو الإمارات في تقديم مستويات مميزة في منافسات اليوم الثاني للأعمار من 15-17 سنة، وخصوصاً من قبل لاعبات نادي سيدات الشارقة وتميزهن في الأداء بشكل لافت للنظر.

من جانبه، وصف عبيد العسم السويدي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة المستوى الفني الذي قدمه اللاعبون واللاعبات بالمميز، مبيناً أن مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في كافة الجوانب جعلت من البطولة وجهة مميزة لأفضل لاعبي العالم. وأشار السويدي إلى أن ما أفرزته البطولة من مكاسب يشجع نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس على المضي بها بعيداً في السنوات المقبلة.