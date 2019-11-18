شكرا لقرائتكم خبر عن الفوز الثالث للمنتخب الأولمبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” فاز منتخب الإمارات الأولمبي على أوزبكستان 2-1 ليحقق فوزه الثالث في بطولة كأس دبي الدولية الودية لمنتخبات تحت 23 سنة ضمن استعداداته لبطولة آسيا الأولمبية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. وسجل هدفي منتخب الإمارات زايد العامري في الشوط الأول وعبدالله أنور في الثاني.

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