منتخب الديوك يتصدر لمجموعة الثامنة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو...

استطاع المنتخب الفرنسي من تحقيق فوزا ساحقا على نظيره منتخب ألبانيا خلال المباراة التي جمعت بينهما بملعب “كمال ستافا” مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الأخيرة بالمجموعة الثامنة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، والتي انتهت بنتيجة 2-0.

وقد جاء هذا اللقاء بمثابة “تحصيل حاصل” لمنتخب فرنسا، والذي استطاع من تأكيد صعوده للنسخة القادمة من مسابقة كأس الأمم الأوروبية، وقد استطاع فريق الديوك من تحقيق الهدف الأول له عن طريق كورتنين توليسو بالدقيقة 8،ومن ثم حقق أنطوان جريزمان الهدف الثاني في الدقيقة 31 من عمر اللقاء.

وقد استطاع منتخب فرنسا بهذه النتيجة من تصدر جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 25 نقطة، بفارق نقطتين على منتخب تركيا صاحب المركز الثاني والذي تأهل أيضاً إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، بينما حقق منتخب ألبانيا رصيد 13 نقطة وجاء بالمركز الرابع.