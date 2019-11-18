شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد نصف نهائى كأس الامم الافريقية تحت 23 عاماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تحتضن مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتى انطلقت فعاليتها يوم 8 نوفمبر الجارى وتستمر حتى 22 من ذات الشهر، على ملعبي القاهرة الدولي والسلام.

وتعتبر بطولة أفريقيا تحت 23 سنة مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث سيتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدورة التي تقام الصيف المقبل.

وتأهلت 4 منتخبات إلى الدور نصف نهائي، من كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، وهى منتخبنا الوطنى وغانا عن المجموعة الأولى وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا من المجموعة الثانية.

ونستعرض في السطور الاتية مواعيد مباريات البطولة..

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نصف النهائي.. 19 نوفمبر

كوت ديفوار * غانا (الساعة 5 مساء على استاد السلام).

منتخب مصر * جنوب افريقيا (الساعة 8 مساء على استاد القاهرة).

الثالث والرابع .. 22 نوفمبر الرابعة والنصف عصرا.

النهائي.. 22 نوفمبر 8 مساء.