شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تنظم بطولة أندية إفريقيا الأبطال للسيدات بدلا من مدغشقر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الاتحاد الدولى لكرة السلة، شرف تنظيم مصر لبطولة أندية إفريقيا الأبطال للسيدات للعام الحالى 2019.

ووفقا لحساب الاتحاد المصرى لكرة السلة عبر فيس بوك، فإن البطولة تم منحها لمصر بعد اعتذار مدغشقر، ومن المقرر أن تقام فعاليتها خلال الفترة من 6 ديسمبر وحتى 15 من الشهر نفسه، على صالة إستاد القاهرة.

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وأشار الاتحاد، أن ناديا الأهلى وسبورتنج، سيمثلان مصر فى منافسات البطولة، وتكليف المهندس محمد عبد المطلب نائب رئيس مجلس الإدارة، مديرا للمسابقة.



