شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال : أحلم بتدريب الأهلى وإيهاب جلال كان الاحق بتدريب المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض علاء عبد العال الذي تولي منصب المدير الفني لنادي بتروجت مؤخراً فكرة تولي تدريب الكابتن حسام حسن لمنتخب مصر في الوقت الحالي بسبب عصبيته التى ستتسبب في وقوع المنتخب المصري في مشاكل عدة وقد يعرضه للإيقاف من قبل الفيفا او الكاف .

حمل علاء عبد العال المدير الفنى الحالى لبتروجت مسئولية فشله فى قيادة إنبي فنيا منذ موسمين للإدارة في ذلك الوقت بعدما تجاهلت مطالبه في ضم لاعبين مميزين بعد بيعها لأبرز نجوم الفريق .

وعن رأيه فى المنتخب الوطنى أكد علاء عبد العال خلال حواره ببرنامج 7 رياضة مع محمد عبد الحكم المذاع علي شاشة قناة النيل للأخبار أنه كان يتمنى أن يتولى إيهاب جلال المدير الفنى للمصري البورسعيدى القيادة الفنية للفراعنة في هذا التوقيت بدلاً من حسام البدري مؤكداً أن جلال كان بمقدوره صنع توليفة جيدة قادرة على قيادة منتخب مصر في المرحلة المقبلة ، إلا أنه عاد وشدد أنه على الجميع مساندة الجهاز الفنى الحالى خاصة وأن المنتخب مقبل على لقاء غدا أمام جزر القمر فى الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الامم الأفريقية بالكاميرون 2021 .

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وعبر المدير الفنى السابق للداخلية فى نهاية حديثه عن حزنه وغضبه بسبب عدم طرح اسمه لتولى تدريب أى من فئات منتخب مصر خاصة وأنه قام بإحراج العديد من المدربين الكبار عندما كان مدرباً لفريق الداخلية . وتمنى عبد العال تدريب النادي الأهلي الذى يعد بمثابة حلم له في المستقبل .