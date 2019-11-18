شكرا لقرائتكم خبر عن بولينج وسباحة وقفزة المهدى وإصابة السعيد.. كواليس معسكر بيراميدز فى مراكش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعددت وسائل التدريب والإعداد فى معسكر فريق بيراميدز المقام حاليًا فى مراكش بدولة المغرب، ضمن خطة الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى سبستيان ديسابر لاستغلال فترة توقف مسابقة الدورى حاليًا بسبب استضافة مصر لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، وإعداد اللاعبين على أعلى مستوى.

ومن المقرر أن يمتد معسكر بيراميدز فى المغرب لمدة 10 أيام على أن يخوض الفريق مواجهتين وديتين لتجهيز اللاعبين على أعلى مستوى قبل العودة إلى القاهرة ومواجهة أسوان.

كواليس معسكر بيراميدز فى المغرب شهدت استخدام الجهاز الفنى لأساليب متطورة فى التدريبات سواء على المستوى البدنى أو الفنى، كما شهدت خبر حزين للفريق والجماهير المصرية بتعرض عبد الله السعيد لإصابة قوية ستبعده عن الملاعب لمدة تزيد عن 6 أسابيع.

تدريبات قوية فى الجيم وقفزة المهدى

خاض لاعبو بيراميدز تدريبات قوية فى صالة الجيم بالمغرب، والتى شهدت رفع الحمل البدنى للاعبين، وجاءت أبرز صورة خلال تلك التدريبات عندما قفز المهدى سليمان حارس مرمى الفريق والتقطت الصورة وكأنه يطير فى الهواء.

اللجوء للاستشفاء بالسباحة

وخصص الجهاز الفنى لبيراميدز فقرة من برنامج التأهيل للاعبين لخوض عملية الاستشفاء فى معسكر مراكش، بالاستعانة بالسباحة لإزالة الضغط من اللاعبين والعمل على فك العضلات.

Advertisements

البولينج وسلية الترفيه فى المغرب

سمح الجهاز الفنى لفريق بيراميدز بقيادة الفرنسى سبستيان ديسابر للاعبين بجولة ترفيهية فى أحد المولات بدولة المغرب، ومارس خلالها لاعبو لعبة "البولينج" وتألق بعضهم بعيدًا عن المستطيل الأخضر.

أثبتت الأشعة التى أجراها عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز، تعرضه للإصابة بشرخ فى عضلة الفخذ أعلى الركبة اليمنى، وذلك خلال مشاركته فى مران الفريق بالمغرب. وكشف مصدر مطلع بفريق بيراميدز، أن تلك الإصابة ستحتاج لعلاج يتراوح مدته ما بين 6 إلى 7 أسابيع، الأمر الذى سيجعل اللاعب يغيب عن فريق عن المواجهات المقبلة وأولها أمام أسوان فى الجولة السادسة من الدورى المقرر لها يوم 27 من الشهر الجارى، ثم رينجرز النيجيرى فى بطولة الكونفدرالية المقرر لها يوم 29 من شهر نوفمبر الجارى.

"شرخ" يبعد عبد الله السعيد عن بيراميدز 6 أسابيع