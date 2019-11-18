شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السيف يحتل المركز الـ 14 فى كأس العالم بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يأتى ذلك فى ظل الخسارة من جورجيا 45 /39 فى تحديد المراكز ال 13 و 14 بعد الفوز على بريطانيا 45 / 43من ال 13الى 16 بعد الخسارة من أوكرانيا 45 /37 فى أولى لقاءات تحديد المراكز من التاسع الى السادس عشر.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 بالفوز على تايلاند بنتيجة 45 / 41، حيث سيتنافس المنتخب على المراكز من التاسع إلى الـ 16 بعد الخسارة من روسيا.

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وشهدت منافسات الفردى حصول محمد عامر على المركز السادس بعد الخسارة دور ربع النهائى من نظيره بطل كوريا الجنوبية بنتيجة 15 / 4.

وجاء تأهل عامر إلى دور ربع النهائى بالفوز على بطل إيطاليا 15 / 13 فى دور الـ 16 .

وفاز عامر على بطل المجر 15 / 13 فى دور الـ 32 ، بينما خسر زياد السيسى من لاعب روسيا 15 / 14 فى دور الـ 32 أيضا، ليودع المنافسة على المراكز المتقدمة مبكرا.