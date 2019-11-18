تصريحات الأحد| حازم يرد على البدري..وتعليق الزمالك على بيع علاء لأهلي جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم الأحد 17 2019.

فتحي مبروك: لا توجد خلافات مع فايلر ولدي الدليل

أكد فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، أن ما تردد عن حصول أفراد في قطاعه على أموال من أجل قبول اللاعبين لا أساس له من الصحة.

ربيع ياسين: سنحاول حل أزمة لاعب النجوم بشكل ودي

أكد ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، أنه سيجلس مع إدارة نادي النجوم لحل أزمة اللاعب محمود صابر عبد المحسن، بعد رفض إدارة ناديه تواجد اللاعب مع منتخب الشباب خلال بطولة شمال أفريقيا.

بركات: لم نقدم شيئا لنفوز أمام كينيا.. وتغييرات بالمنتخب

قال محمد بركات مدير المنتخب، إن اللاعبون شعروا بتأنيب الضمير بعد التعادل أمام كينيا بهدف لكل فريق، ضمن الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم 2021 بالكاميرون.

عبد الحفيظ يوضح لمصراوي موقف ديانج من مواجهتي الجونة والنجم الساحلي

Advertisements

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بنادي الأهلي، أن الدولي المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق، لن يلحق بمواجهة الجونة المقبلة في الدوري.

"ميتشو صاحب القرار".. أول تعليق من الزمالك على بيع محمود علاء لأهلي جدة

نفى أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، صحة ما تردد عن وصول عروض رسمية من أجل شراء مدافع الفريق محمود علاء.

حازم إمام يرد على البدري ويقترح حلا لأزمة المنتخب

أكد حازم إمام، نجم منتخب مصر، أن رمضان صبحي قد يؤدي دور صانع الألعاب المهاري، مشيرًا إلى أن نجاح المنتخب الأولمبي في أمم أفريقيا تحت 23 عاما يبرئ توقف الدوري من تراجع مستوى المنتخب الأول أمام كينيا.

حوار.. لاعب جزر القمر لمصراوي: سنفعل كل شيء للفوز على مصر

بعد تعادل محبط أمام المنتخب الكيني في افتتاح مشوار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021، يخوض المنتخب المصري مواجهة فاصلة أمام مضيفه جزر القُمر، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر التصفيات، بخيار واحد هو الفوز، بدلًا من تعقد موقفه مبكرًا في الطريق نحو البطولة القارية.

غانم سلطان يرد على علاء عبدالغني

نفى أحمد غانم سلطان لاعب الزمالك الأسبق، أن يكون قد رد على زميله علاء عبدالغني في الزمالك أثناء مباراة كأس مصر الشهيرة بين الأهلي والزمالك في 2007 بعد هدف التعادل لمحمد أبوتريكة بأن ينتظر حتى مشاهدة احتفال اللاعب.