فتحي مبروك: لا توجد خلافات مع فايلر ولدي الدليل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمدشريف:

أكد فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، أن ما تردد عن حصول أفراد في قطاعه على أموال من أجل قبول اللاعبين لا أساس له من الصحة.

وأشار مبروك في تصريحات عبر قناة أون سبورت، إلى عدم وجود خلافات بينه وبين رينيه فايلر المدير الفني للفريق كما تردد في وسائل الإعلام.

وقال رئيس قطاع الناشئين: "لا يوجد أي خلاف بيني وبين فايلر، بل على العكس تمامًا، أرسلت له أسماء لاعبين في القطاع من أجل متابعتهم وقام بالفعل بتصعيدهم للتدريبات خلال الأيام الماضية".

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وأكمل: "حزين مما تحدث عنه مصطفى يونس، لا يوجد أي مدرب أو مسؤول في القطاع يحصل على أموال من أجل قبول لاعبيه به، هذه الأمور إن حدثت فتتم من أشخاص خارج النادي".

وأضاف: "هناك أشخاص يتاجرون باسم النادي وعلى اللاعبين بحجة أنهم يمتلكون قرار بهذا الشأن، ولكن ذلك لا يحدث، وكنت أتمنى إذا عرف يونس بأي شخص منهم أن يبلغني به".

واختتم: "لم أتصل بمصطفى يونس أو أتحدث إليه عن هذه الواقعة والتصريحات ويكفيني الرد الذي تلقاه من الجميع".