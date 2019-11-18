النشرة الرياضية..تعديل في موعد قبل نهائي أمم أفريقيا 23 عام.. وإصابة عبد الله السعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الأحد 17 نوفمبر.

المواجهتان في القاهرة.. تعديل في موعد قبل نهائي أمم أفريقيا 23 عام

قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام، إقامة مباراتي الدور قبل النهائي من المسابقة باستاد القاهرة الدولي.

خاص.. جاريدو يصل إلى تونس للتعاقد مع النجم الساحلي

أكد قيس عاشور المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي التونسي، وصول الإسباني خوان كارلوس جاريدو إلى تونس، تمهيدا لإعلان التوقيع مع "ليتوال".

تقرير.. الأزمات تلاحق النجم قبل موقعة الأهلي برادس

يمر فريق النجم الساحلي في الفترة الأخيرة بعدة أزمات قبل مواجهة الأهلي في إطار المرحلة الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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ربيع ياسين يُعلن قائمة منتخب الشباب المشاركة في بطولة شمال أفريقيا

أعلن ربيع ياسين، المدير الفنى لمنتخب الشباب مواليد 2001 قائمة اللاعبين المشاركين فى بطولة شمال افريقيا.

ضربة في صفوف النجم قبل مواجهة الأهلي

ذكرت تقارير صحفية تونسية أن حارس فريق النجم الساحلي وليد كريدان سغيب عن الملاعب لفترة طويلة بسبب الإصابة التي تعرض لها.

الإعلان عن موعد إجراء قرعة دور الـ32 من بطولة كأس مصر

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن مواعيد مباريات الدور التمهيدي الثالث لبطولة كأس مصر المقرر إقامتها خلال الفترة بين 20 نوفمبر الحالي وحتى الثالث والعشرين من الشهر ذاته، كما أعلنت عن موعد إجراء قرعة دور الـ32 من البطولة.

بيراميدز يعلن إصابة عبد الله السعيد بكدمة في الركبة

أعلن نادي بيراميدز إصابة لاعبه عبد الله السعيد بكدمة في الركبة خلال معسكر الفريق المقام حاليًا في مدينة مراكش المغربية.