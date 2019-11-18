ربيع ياسين: سنحاول حل أزمة لاعب النجوم بشكل ودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، أنه سيجلس مع إدارة نادي النجوم لحل أزمة اللاعب محمود صابر عبد المحسن، بعد رفض إدارة ناديه تواجد اللاعب مع منتخب الشباب خلال بطولة شمال أفريقيا.

وفي وقت سابق، رفضت إدارة النجوم، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية، السماح للاعب عبد المحسن، المشاركة مع منتخب مصر للشباب في بطولة شمال أفريقيا.

Advertisements

وقال ياسين في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد، إنه سيجمعه جلسة مع إدارة نادي النجوم في اتحاد الكرة لحل أزمة اللاعب.

وأضاف، أنه سيستمع إلى مطالب إدارة النجوم، في محاولة للوصول لحل يرضي جميع الأطراف في أزمة اللاعب عبد المحسن، ليكون اللاعب جاهزا للمشاركة مع منتخب مصر في بطولة شمال أفريقيا.

وجاء اسم اللاعب في قائمة ربيع ياسين المستدعاة لبطولة شمال أفريقيا، لكن إدارة ناديه لا زالت رافضه مشاركته لالتزامه بالتواجد مع الفريق الذي يحتل المركز الثالث بمجموعة القاهرة برصيد 8 نقاط.