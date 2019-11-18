بركات: لم نقدم شيئا لنفوز أمام كينيا.. وتغييرات بالمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

قال محمد بركات مدير المنتخب، إن اللاعبون شعروا بتأنيب الضمير بعد التعادل أمام كينيا بهدف لكل فريق، ضمن الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم 2021 بالكاميرون.

وأضاف بركات في تصريحات تليفزيونية لقناة أون سبورت، قبل مواجهة جزر القمر: "اللاعبون لم يكونوا على المستوى المطلوب، ولم يقدموا شيئا نستاهل عليه المكسب".

ويلتقي المنتخب المصري أمام جزر القمر ضمن الجولة الثانية بالتصفيات في تمام الثالثة عصر الإثنين.

وأوضح بركات، أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب يدرس تغييرات في تشكيل الفريق، وكذلك أمامه فرصة عقب مباراة جزر القمر تصل لـ3 أو 4 أشهر، لمتابعة الدوري ودراسة ضم لاعبين جدد.

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وأكمل: "نحتاج 11 لاعب راجل في الملعب، قافلين على نفسنا اليومين السابقين للتركيز في المباراة"، مضيفا: "فقدنا نقطتين لم يكن من المفروض فقدانهم أمام كينيا، نرغب في الفوز لنكون مستريحين المباريات المقبلة".

وأشار إلى أن فوز جزر القمر المباراة الأولى خارج ملعبهم أمام توجو وتصدر المجموعة، يمنحهم الدافع القوي للفوز أمام مصر للاقتراب من التأهل لكأس الأمم".

ورفض بركات أن تكون حرارة الجو مبررًا، مشيرًا إلى أن هناك فارق كبير في التاريخ بين المتخبين.

وعن ملعب المباراة، قال بركات إن جزر القمر قامت بأداء قوي على ملعبهم أمام المغرب والكاميرون، ولكن الملعب الجديد "مالوزينى" هو خليط بين الترتان والنجيل الطبيعي، وبالتالي سيكون أفضل من الترتان، والأهم أن الملعب مستوي.