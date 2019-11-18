انطلاق الدورة التدريبية الأولى لمحكمات كرة القدم

انطلقت أمس الأحد الدورة التدريبية الأولى لمحكمات كرة القدم تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم ولجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، وتستمر الدورة حتي يوم الخميس المقبل بحضور الزيمبابوي فيليكس المحاضر الدولي من الفيفا واتاناس المحاضر الدولي من الاتحاد الافريقي وجمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري و مجدي رزق المحاضر الدولي والمسئول عن محكمات الكرة النسائية

وانتظمت في الدورة 30 محكمة ما بين حكمة ساحة وحكمة مساعد ويشارك في إلقاء المحاضرات كل من سيد مراد واحمد ابو العلا ومحمد ابو خاطر معد اللياقة البدنية.

حيث تم اجراء اختبار للمحكمات الدارسات للوقوف على مستوياتهن الفنية والبدنية وشهد اليوم الأول محاضرة نظرية تضمنت شرحا مفصلا لبعض المواقف التحكيمة والتعديلات الجديدة في قانون اللعبة وكيفية اتخاذ القرارات في الوقت المناسب والتعامل مع اللاعبين.

من جانبه اكد اتاناس المحاضر الدولي في الكاف انه سعيد بالتواجد في مصر وسعيد اكتر بوجود عدد كبير من المحكمات في بلد مثل مصر هي الاكبر في افريقيا.

وقال ان مصر تمتلك اكبر عدد من المحكمات في الشرق الاوسط وانه اجتهاد كبير

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من المحكمات ومن اللجنة الرئيسية للحكام.

واضاف اتاناس ان وجود جمال الغندور الحكم الدولي الكبير كمسئول عن التحكيم في مصر شئ جيد حيث يمتلك فكرا لتطوير منظومة التحكيم فيما قال فيليكس المحاضر الدولي في الفيفا : هذه الدورة هدفها اكتساب المحكمات المهارات الخاصة بالتحكيم، مشيرا الى ان مستوي المحكمات في مصر يؤهلهن للمشاركة في اكبر البطولات الدولية.

كما ابدي سعادته باهتمام الاتحاد المصري بمحكمات الكرة النسائية خاصة في وجود مجدي رزق المحاضر الدولي كمختص بمحكمات الكرة النسائية وأشاد بمني عطا الله.

وقال انها كانت ضمن الحكام الدوليين لمدة 15 سنه وأثبتت وجودها علي مستوي دولي، كما أعرب عن أمله في أن يرى محكمات مصريات مستقبلا في البطولات الدولية