فرنسا تفوز على ألبانيا بثنائية في تصفيات يورو 2020

فاز المنتخب الفرنسي على نظيره الألباني، بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء اليوم الأحد، ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا، "يورو 2020".

سجل هدفي الديوك الفرنسية، كلا من

توليسيو وأنطوان جريزمان، في الدقائق 8، و31 على نحو الترتيب.

رفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 25 نقطة في صدارة المجموعة الثامنة، في حين

تجمد رصيد منتخب ألبانيا عند 13 نقطة في المركز الرابع.

دخل المنتخب الفرنسي بتشكيل كتالي:

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في حراسة المرمى: ستيفي مانداندا

في الدفاع: لينجليت، فاران، كيمبيمبي

في الوسط: بينجامين ميندي، ليو ديبوي، توليسيو، موسى سيسوكو

في الهجوم: أنطوان جريزمان، أوليفير جيرو، وسام بن يدير.