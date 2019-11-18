ديانج خارج حسابات الأهلي أمام الجونة

تأكد غياب المالي أليو ديانج لاعب وسط الأهلي عن مباراة الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري في الدوري.

وخضع ديانج لأشعة أثبتت إصابته بتمزق عضلي ليغيب عن لقاء الجونة وتجرى محاولات لتجهيزه لمباراة النجم الساحلي التونسي في دوري أبطال أفريقيا يوم 29 من الشهر الجاري. الجاري في الدوري.وخضع ديانج لأشعة أثبتت إصابته بتمزق عضلي ليغيب عن لقاء الجونة وتجرى محاولات لتجهيزه لمباراة النجم الساحلي التونسي في دوري أبطال أفريقيا يوم 29 من الشهر الجاري.

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