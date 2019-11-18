المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تحصل على اعتماد الجودة

مُنحت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات النادو المصري اليوم ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ الايزو ٩٠٠١ /٢٠١٥ اعتماد الجودة الشاملة.

ومن المعلوم ان النادو المصري هو اول مؤسسة تعمل في المجال الرياضي المصري تنال هذا الاعتماد من هيئة الاعتماد الدولية والمكلفة بمنح تلك الشهادة.

وتعد هذه الشهادة الاكثر استخداما وشهرة وللحصول عليها يجب الالتزام بمواصفات الجودة العالمية بكافة الانشطة الإدارية والفنية التي تقوم بها المنظمة المصرية . هو اول مؤسسة تعمل في المجال الرياضي المصري تنال هذا الاعتماد من هيئة الاعتماد الدولية والمكلفة بمنح تلك الشهادة.وتعد هذه الشهادة الاكثر استخداما وشهرة وللحصول عليها يجب الالتزام بمواصفات الجودة العالمية بكافة الانشطة الإدارية والفنية التي تقوم بها المنظمة المصرية .

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