رئيس الاتحاد السكندري يجتمع بلاعبي الفريق قبل لقاء الوحدة السعودى

حرص محمد مصيلحى رئيس النادى و الأستاذ محمود القاضي رئيس البعثة على الاجتماع بالفريق الأول لكرة القدم اليوم و قبل اللقاء الودي غداً أمام نادى الوحدة السعوى، لحث الفريق على تقديم عرض قوى يليق بالسمعة الطيبة لفريق نادي الاتحاد السكندري. السعوى، لحث الفريق على تقديم عرض قوى يليق بالسمعة الطيبة لفريق نادي الاتحاد السكندري. ومن المقرر ان يلعب الاتحاد امام الوحدة غدا علي ان يقيم الاعبين عمره في اليوم التالي ثم يغادر الي البحرين لمواجه المحرق البحريني في اياب دور الـ16لكاس محمد السادسة الاندية العربية، وكان الاتحاد حقق الفوز بهدفين دون رد في ذهاب البطولة. الوحدة غدا علي ان يقيم الاعبين عمره في اليوم التالي ثم يغادر الي البحرين لمواجه المحرق البحريني في اياب دور الـ16لكاس محمد السادسة الاندية العربية، وكان الاتحاد حقق الفوز بهدفين دون رد في ذهاب البطولة.

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