شباب التأمين على قمة القاهره بالعلامه الكامله

تغلب فريق شباب مصر للتأمين مواليد 99 علي نظيره هليوبوليس بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم اليوم ع ملعب التأمين بالمقطم ضمن مباريات الأسبوع السادس لدورى منطقة القاهرة . ع ملعب التأمين بالمقطم ضمن مباريات الأسبوع السادس لدورى منطقة القاهرة .

سجل اهداف للتأمين هدف لمحمود أنيس، وهدف ل شاهر وليد ، وبهذه النتيجة يحصل شباب التامين علي العلامه الكامله يعتلي فريق التأمين قمة القاهرة برصيد 18 نقطة.

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