أهداف مباراة نيجيريا وليسوثو في تصفيات أمم أفريقيا 2021

حول منتخب نيجيريا تأخره أمام مضيفه ليسوثو بهدف إلى فوز كاسح قوامه أربعة أهداف لهدفين، في واحدة من مباريات اليوم الأحد 17-11-2019 بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2021.

منتخب نيجيريا صاحب الميدالية البرونزية في أمم أفريقيا 2019، تصدر المجموعة ال12 بهذا الفوز برصيد 6 نقاط من فوزين متتاليين ليترك المنافسة بين بنين وسيراليون على المركز الثاني في قادم المواعيد.

ولم تدم فرحة جمهور ليسوثو في ملعب “سيتسوتو” لأكثر من 15 دقيقة بعد تمكن “نكوتو” من هز شباك نيجيريا برأسية نموذجية بعد تلقيه لكرة عرضية من الجهة اليسرى.

وعدل نجم آرسنال السابق ولاعب إيفرتون الحالي “أليكس أيوبي” النتيجة بهدف في الدقيقة 26، من تسديدة بقدمه اليمنى داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 38 سجل جناح فياريال المميز “شوكويزي” للهدف الثاني برأسية مذهلة من فوق رأس حارس مرمى ليسوثو الذي خرج بشكل خاطيء من مرماه لحظة تمرير “فيكتور أوسيمين” لكرة طولية في عمق دفاع ليسوثو، لينتهي الشوط الأول بتقدم نيجيريا 2/1.

ودخل منتخب نيجيريا فى صدارة المجموعة بعد الفوز فى الجولة الأولى أمام منتخب بنين بنتيجة 2/1, وكان قد تعادل لصالح نفس الجولة منتخب ليسوثو مع منتخب سيراليون بنتيجة 1/1.

وشارك نجم نادي النصر السعودي “أحمد موسى” في الدقيقة 66 بدلاً من شوكويزي، ودخل بعده عزيز بدلاً من آريبو، لتستعيد نيجيريا حيويتها الهجومية التي كانت عليها في الشوط الأول.

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وخلال الشوط الثاني من المباراة بعد تلك التغييرات، أضاف نجم الدوري الفرنسي هذا الموسم “فيكتور أوسيمين” الهدف الثالث لصالح نيجيريا في الدقيقة 75 بمتابعته لعرضية جاءت من الجهة اليسرى.

وعاد نفس اللاعب “أوسيمين” ليُسجل الهدف الرابع لنيجيريا في الدقيقة 85 بعد انفراده بحارس المرمى، لكنه عانى بعدها من إصابة.

وقبل دقيقة من نهاية اللقاء تلقت شباك نيجيريا هدفًا من نيران صديقة عندما كان يحاول قلب الدفاع “أوازيم” تشتيت كرة عرضية من الجهة اليمنى داخل منطقة الستة ياردات.

ويتأهل من تلك التصفيات المنتخبات أصحاب المراكز الأول والثاني فى كل مجموعة للنهائيات وفي حالة احتلال منتخب الكاميرون المركزين الأول أو الثاني بمجموعته، أما في حالة تواجده في المركزين الثالث أو الرابع، فسوف يتأهل أفضل 11 منتخبًا حصلوا على المركز الثاني فى المجموعات الـ12 بالإضافة لمتصدري تلك المجموعات.

وستقام مباريات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات يومي 31 أغسطس و8 سبتمبر 2020، والجولة الخامسة في أكتوبر 2020، والجولة السادسة في نوفمبر.