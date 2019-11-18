نتيجة مباراة البرازيل والمكسيك فى نهائي كأس العالم تحت 17 سنة

اقتربت بطولة كأس العالم للشباب تحت 17 عامًا، والمقامة في البرازيل من نهايتها، بعدما تحدد طرفا المباراة النهائية، والتي ستجمع بين منتخب البرازيل أصحاب الأرض، ومنتخب المكسيك.

والتي ستنطلق اليوم الأحد 17-11-2019 على ملعب فالمير بيزيراو فى مدينة غاما بالبرازيل الذي تتسع مدرجاته لقرابة 20 ألف متفرج, فى تمام الساعة 00:00 بتوقيت مصر, الساعة 1:00 بتوقيت مكة, الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش.

وتعد النسخة الحالية هي الثامنة عشرة من البطولة، التي انطلقت للمرة الأولى في عام 1985 في الصين، وتقام كل عامين، وكانت حينها مخصصة للاعبين تحت 16 عامًا، قبل أن يتم رفع حد العمر إلى 17 عامًا منذ نسخة 1991.

ويعد منتخب نيجيريا الأكثر تتويجًا بالبطولة، بعدما حصد لقبها 5 مرات سابقة، كانت آخرها عام 2015، فيما يعد منتخب المملكة العربية السعودية، المنتخب العربي الوحيد المتوج بهذه البطولة العالمية، حيث حصد «الأخضر» اللقب في نسخة 1989 التي أقيمت في إسكتلندا.

وشهدت النسخة الحالية من كأس العالم للشباب تحت 17 عامًا، مشاركة 24 منتخبًا، حيث تم رفع عدد المنتخبات المشاركة في البطولة من 16 إلى 24، بداية من نسخة عام 2007 التي أقيمت في كوريا الجنوبية.

ويبحث منتخب البرازيل عن تتويجه الرابع بكأس العالم للشباب، بعدما سبق له حصد اللقب في 1997 و1999 و2003، دخل النسخة الحالية بصفته البلد المضيف، ويبدو أن جويليرمي دي المدير الفني لمنتخب البرازيل تحت 17 عامًا لا يفكر سوى في التتويج على أرضه ووسط جماهيره.

في دور الستة عشر، تمكن منتخب البرازيل من تخطي منتخب تشيلي بنتيجة 3-2، ثم منتخب إيطاليا في دور الثمانية بنتيجة 2-0، أما في نصف النهائي، فتمكن من قلب تأخره أمام منتخب فرنسا في الربع ساعة الأولى من المباراة بنتيجة 2-0، إلى فوز بنتيجة 3-2، ليحجز البرازيليون مقعدهم في المباراة النهائية.

وتمكن منتخب المكسيك من التأهل إلى دور الستة عشر من النسخة الحالية لبطولة العالم للشباب، بعدما تمكن من حجز أحد مقاعد الأفضل في المركز الثالث، حيث لعب «التري كولوري» في المجموعة السادسة، وتعادل في الجولة الأولى أمام منتخب باراجواي سلبيًا، ثم خسر أمام منتخب إيطاليا في الجولة الثانية بنتيجة 2-1، واختتم دور المجموعات بالفوز على منتخب جزر سولومون بنتيجة 8-0، ليسجل لاعبوه في دور المجموعات 9 أهداف واستقبلت شباكه هدفين.

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وفي دور الستة عشر، تمكن منتخب المكسيك من الفوز على منتخب اليابان بنتيجة 2-0، ثم عبر منتخب كوريا الجنوبية في ربع النهائي بهدف دون رد، وفي نصف النهائي تخطى منتخب هولندا بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بنتيجة 1-1، ليصل منتخب المكسيك إلى النهائي للمرة الرابعة في تاريخه.

وتبث مجموعة بي إن سبورتس أحداث نهائي البرازيل والمكسيك في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا عبر شاشة beIN Sports HD، ويعلق عليها أحمد البلوشي.

فيما تنقل كل من القنوات العالمية الأتية أحداث اللقاء أيضاً:

1- RTS 2 Serbia

2- SuperSport Maximo 1

3- Canal + Sport France HD

4- Sky Sport Football