فرنسا تختتم رحلة التصفيات بالفوز على ألبانيا وتحسم الصدارة

أنهى منتخب فرنسا مشواره في تصفيات (يورو 2020)، اليوم الأحد، بفوز مستحق خارج ملعبه أمام ألبانيا، بهدفين دون رد.



وكانت فرنسا ضمنت تأهلها إلى النهائيات عن هذه المجموعة بصحبة تركيا التي بقيت ثانية بفارق نقطتين عن رجال المدرب ديدييه ديشان على الرغم من فوزها على مضيفتها المتواضعة أندورا بهدفي إنيس أونال (17 و21 من ركلة جزاء).



ويدين أبطال العالم بهذا الفوز لأنطوان جريزمان، نجم برشلونة، الذي صنع الهدف الأول لكورينتين توليسو بالدقيقة 8، قبل أن يسجل بنفسه الهدف الثاني، في الدقيقة 31.



وبهذا الفوز، رفع الديوك رصيدهم إلى 25 نقطة، في صدارة المجموعة الثامنة، بينما تجمد رصيد ألبانيا عند 13 نقطة، في المركز الرابع.



وسار اللقاء في اتجاه واحد نحو المرمى الألباني، رغم التعديلات العديدة التي أجراها ديدييه ديشامب، مدرب فرنسا، على التشكيل الأساسي وخطة فريقه.

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