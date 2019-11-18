إنجلترا المتأهلة تنهي مشوار التصفيات بفوز كبير على كوسوفا

أنهى المنتخب الإنكليزي مشواره في تصفيات كأس أوروبا 2020 بفوز سابع له في المجموعة الأولى، وجاء بنتيجة كبيرة على حساب مضيفه الكوسوفي 4-صفر الأحد في الجولة الأخيرة.



وكان فريق المدرب غاريث ساوثغيت حسم بطاقته إلى النهائيات القارية في الجولة الماضية بعد أن خرج منتصرا من مباراته الدولية الألف بنتيجة كاسحة أيضا على مونتينيغرو بسباعية نظيفة، ضامنا تأهله بصحبة تشيكيا وصدارة المجموعة بفارق 7 نقاط عن الأخيرة التي منيت الأحد بهزيمة ثانية على يد مضيفتها بلغاريا بهدف سجله فاسيل بوجيكوف (56).



وعلى الرغم من هامشية المباراة، لم يتراخ منتخب "الأسود الثلاثة" الذي عاد إليه جناح مانشستر سيتي رحيم سترلينغ بعد أن استبعد عن مباراة الخميس ضد مونتينيغرو بسبب اشكال في التمارين مع مدافع ليفربول جو غوميز على خلفية المنافسة بين فريقيهما في الدوري الممتاز وخسارته ورفاقه أمام "الحمر" المتصدرين 1-3.



وجدد المنتخب الإنكليزي تفوقه على نظيره الكوسوفي الذي خسر ذهابا في مباراة مثيرة 3-5، وأنهى منافسات المجموعة ثالثا لكنه سيحظى بفرصة ثانية للتأهل إلى النهائيات من خلال ملحق دوري الأمم الأوروبية في آذار/مارس المقبل كونه تصدر مجموعته في المستوى الرابع من البطولة القارية الجديدة التي ستمنح أربع بطاقات للنسخة السادسة عشرة المقررة الصيف المقبل في 12 مدينة.



ويدين المنتخب الإنكليزي بالفوز إلى ثنائي توتنهام هاري وينكس وهاري كاين ومهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد ولاعب وسط تشيلسي مايسون ماونت اللذين سجلوا الأهداف الأربعة.



وبحسب "أوبتا" للإحصاءات، سجل المنتخب الإنكليزي 38 هدفا في 2019 وهي ثاني أعلى نتيجة تهديفية له خلال عام بعد 1908 حين سجل 39 هدفا.



المصدر: بي إن سبورت