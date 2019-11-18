مهاجم منتخبنا الوطني "عمر الداحي" ضمن أبرز نجوم كأس آسيا

أقيمت خلال الأيام الماضية مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، حيث شهدت مباريات هذه الجولة العديد من المباريات القوية والمثيرة، التي حظيت باهتمام جماهيري كبير.



ومن خلال قوة مباريات هذه الجولة، برز العديد من النجوم في منتخبات غرب آسيا، خاصة وأن هذه الجولة شهدت نجاح العديد من هذه المنتخبات تحقق نتائج مميزة ومهمة.



ومن بين النجوم اللاعب في المنتخب الوطني عمر الداحي، والذي قاد المنتخب الوطني لتحقيق فوزه الأول في هذه التصفيات عندما تغلب على فلسطين 1-0.



واستغل "الداحي" المحترف في العراق، استغل خطأ المدافع الفلسطيني ياسر حمد في إرجاع الكرة لحارس مرماه، فانقض عليها بذكاء وخطفها قبل أن يسدد في المرمى.



ويقدم الداحي مستويات مميزة في هذه التصفيات، حيث كان سجل هدف اليمن الثاني في المواجهة التي لا تنسى أمام السعودية والتي انتهت بالتعادل 2-2.





ومن ضمن النجوم لاعب منتخب سوريا، محمود المواس، ولاعب منتخب الكويت يوسف ناصر، ولاعب منتخب العراق علاء عباس، ولاعب منتخب السعودية سلمان الفرج، ولاعب منتخب عُمان محسن جوهر، ولاعب منتخب لبنان مهدي خليل.



ويتنافس النجوم في هذه الجولة وكان لهم تأثير كبير في نتائج فرقهم، ويمكن للقراء المشاركة في التصويت الذي يستمر حتى صباح يوم الثلاثاء.

*للتصويب للاعب اليمن عمر الداحي اضغط هنا